На крупных промышленных предприятиях РТ не хватает более 11 тыс. рабочих

В Татарстане потребность в рабочих только для крупных промышленных предприятий превышает 11 тыс. человек. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Без повышения эффективности и производительности труда вопрос дефицита кадров не решить. Реинжиниринг, оптимизация производственных процессов, роботизация и автоматизация, позволяющие в том числе высвободить трудовые ресурсы, требует решения со стороны собственников предприятий и организаций», – сказал он.

Например, по словам Пелевина, повышение автоматизации в сфере складских хозяйств и логистических комплексов позволит перенаправить более 17 тыс. работников этой отрасли на предприятия с большей потребностью в кадрах.

Первый замминистра экономики отметил, что по количеству промышленных роботов на 10 тыс. работников Татарстан занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа.

«При этом по количеству складских и логистических роботов на 10 тыс. работников республика находится на девятом месте среди регионов ПФО», – подчеркнул он.

Пелевин добавил, что на оборонные предприятия Татарстана в прошлом году дополнительно удалось привлечь более 38 тыс. человек.