На крупных и средних предприятиях Зеленодольского района зарплата увеличилась на 31,2%

Зеленодольский район Татарстана находится на 6-м месте по темпу роста реального дохода среди муниципалитетов республики. Среднемесячная заработная плата граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, увеличилась на 31,2% и составляет 48 тыс. рублей. Об итогах первого полугодия социально-экономического развития на сессии Совета города Зеленодольска доложила заместитель руководителя исполкома Анастасия Бауэр.

По словам спикера, всего на предприятиях работают 44,5 тыс. человек, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 8%.

На сегодняшний день резидентами ТОСЭР являются 25 компаний, из них 15 уже начали производственную деятельность. С начала реализации проекта резидентами ТОСЭР создано почти 11,5 тыс. новых рабочих мест и освоено 11,7 млрд рублей капитальных вложений.

«Ведется большая совместная работа по повышению качества жизни населения — это приоритетное направление для нас. Впереди еще много работы, в том числе по повышению уровня заработной платы в районе, развитию социальной инфраструктуры. Все это позволит наметить новые точки роста», — подчеркнул глава района Михаил Афанасьев.

По итогам первого полугодия в рейтинге социально-экономического развития среди муниципалитетов республики Зеленодольский район занял 6-е место.

«Шестое место в рейтинге Зеленодольский район занял впервые. Этому способствовал ряд показателей: индекс промышленного производства 101%, отгрузка имеет положительную динамику — 126%. По показателям: 2-е место — валовая продукция сельского хозяйства, 4-е место по уровню [зарегистрированной] безработицы, показатель также рекордно низкий для нас — 0,22%, это 76 человек», — обозначила статистику Бауэр.