На крупных деловых и спортивных площадках Казани ускорили интернет

В Казани на территории Международного выставочного комплекса «Казань Экспо» и других крупных площадках города, где проходят масштабные деловые, спортивные и массовые развлекательные мероприятия, цифровая экосистема МТС провела работы по укреплению сети. Было установлено новое оборудование и проведена оптимизация работы существующей сети, что позволило увеличить скорость мобильного интернета для участников форумов и соревнований на 30 процентов.

По статистике, во время мероприятий нагрузка на сети на таких объектах города вырастает в десятки раз. Работы по укреплению связи коснулись территорий МВК «Казань Экспо», IT-Парка им. Рамеева, Казанской академии тенниса, Казанского Кремля, Агропромышленного парка «Казань». Усиленное покрытие и модернизация сети LTE здесь позволит посетителям мероприятий всегда оставаться на связи, знакомиться с участниками мероприятий, иметь доступ к рабочим цифровым сервисам, общаться в социальных сетях и мессенджерах.

«Казань уже завоевала статус спортивной столицы, стала местом притяжения туристов, и все больше привлекает внимание организаторов масштабных деловых событий всероссийского и международного масштаба. Только на прошлой неделе мероприятия на казанских площадках посетили свыше пятнадцати тысяч участников. С учетом этого, развитая цифровая инфраструктура – одно из обязательных требований при определении площадки для крупных форумов регионального значения. Кроме участников мероприятий, растут цифровые "аппетиты" и у организаторов. Проведенные нами технические работы, в том числе предоставили им надежный цифровой фундамент для внедрения и использования различных ИТ-решений – например, для организации пропускной системы и обеспечения безопасности посетителей или развертывания современных интерактивных выставочных форматов», — прокомментировал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.