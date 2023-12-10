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На крупном пожаре в Кукморе погибла пожилая женщина
Накануне вечером в Кукморе на Планетарной улице загорелся частный дом. На место были направлены силы и средства Кукморского пожарно-спасательного гарнизона, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Когда огнеборцы прибыли, огнем был охвачен бревенчатый дом и надворные постройки. Была угроза, что пламя перекинется на соседние дома.
Пожарные оперативно справились с горением и не допустили распространения огня. В 21:40 они объявили о локализации пожара на площади около 300 квадратных метров.
До прибытия огнеборцев родственники спасли из дома 76-летнего мужчину, его госпитализировали с отравлением продуктами горения. Во время тушения сотрудники пожарной охраны обнарудили тело 75-летней женщины.
В социальных сетях сообщают, что дом в Кукморе загорелся из-за замыкания иллюминации. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, электрогирлянда на фасаде дома была отключена от сети.
Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования в одном из помещений.
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