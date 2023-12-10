На крупном пожаре в Кукморе погибла пожилая женщина

Накануне вечером в Кукморе на Планетарной улице загорелся частный дом. На место были направлены силы и средства Кукморского пожарно-спасательного гарнизона, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Когда огнеборцы прибыли, огнем был охвачен бревенчатый дом и надворные постройки. Была угроза, что пламя перекинется на соседние дома.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожарные оперативно справились с горением и не допустили распространения огня. В 21:40 они объявили о локализации пожара на площади около 300 квадратных метров.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

До прибытия огнеборцев родственники спасли из дома 76-летнего мужчину, его госпитализировали с отравлением продуктами горения. Во время тушения сотрудники пожарной охраны обнарудили тело 75-летней женщины.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В социальных сетях сообщают, что дом в Кукморе загорелся из-за замыкания иллюминации. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, электрогирлянда на фасаде дома была отключена от сети.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования в одном из помещений.