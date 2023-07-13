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Происшествия 13 июля 2023 09:10

На крупном пожаре в деревне в Свердловской области погибла женщина

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Огнеборцы обнаружили тело женщины во время разбора сгоревших домов в деревне Шайдуриха в Свердловской области, сообщает РИА Новости.

В минувшую среду на базе отдыха загорелись четыре рыбацких домика. Огонь от лесного пожара перекинулся на деревенские дома.

По данным агентства, в результате сгорел 41 дом, в 13 из них постоянно проживали люди.

#Свердловская область #лесной пожар
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