На крупном пожаре в деревне в Свердловской области погибла женщина

Огнеборцы обнаружили тело женщины во время разбора сгоревших домов в деревне Шайдуриха в Свердловской области, сообщает РИА Новости.

В минувшую среду на базе отдыха загорелись четыре рыбацких домика. Огонь от лесного пожара перекинулся на деревенские дома.

По данным агентства, в результате сгорел 41 дом, в 13 из них постоянно проживали люди.