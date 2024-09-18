На Кросс наций в Казани зарегистрировались уже более 9 тыс. человек

Продолжается прием заявок для участия в Кроссе наций, который пройдет в Казани 21 сентября. На сегодняшний день выдано свыше 9,3 тыс. номеров, регистрация продолжается до 20 числа. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель комитета физкультуры и спорта исполкома города Линар Гарипов.

«Мандатная комиссия работает до 20 сентября с 10 до 19 часов на Центральном стадионе. На сегодняшний день выдано более 9,3 тыс. номеров, но у нас еще есть коллективные заявки от предприятий. Тем не менее, номера еще есть, можно успеть. Но советую поторопиться, потому что обычно желающих гораздо больше, чем есть у нас номеров», - рассказал спикер.

Кросс наций пройдет в Казани на двух площадках: экстрим-парк УРАМ и стадион «Локомотив». Участников, помимо забега, ожидают выступления творческих и спортивных коллективов. А основным стартом станет семейный забег, добавил спикер.

На площадках Кросса наций будет организованы зоны для сдачи нормативов ГТО, где себя может попробовать любой желающий. Если же человек захочет выполнить норматив на знак, то нужно предоставить справку, которая подойдет и для регистрации на пробег, добавил исполнительный директор ВФСК «ГТО» по РТ Артур Сабитов.

«Площадка ГТО будет доступна всем. Тех, кто придет со справкой о состоянии здоровья, будем принимать официально. Но можно и просто так попробовать свои силы. Приглашаем жителей и гостей нашего города», - пояснил он.

Традиционно, на Кроссе наций пройдет благотворительный забег «Добрая Казань», где профессиональные известные спортсмены побегут вместе с детьми с ОВЗ. Одной из таких спортсменок станет бронзовый призер Игр БРИКС в прыжке в длину Рамиля Валитова.

«Это очень классная возможность поддержать тех людей, которые занимаются спортом для себя. К тому же, участие профессиональных спортсменов для детей, которые только начинают свой путь в спорте, становится большим событием и мотивирует на дальнейшие успехи», - поделилась девушка.