На Кремлевскую елку приглашены более 200 детей участников спецоперации из Нижнекамска

На праздничное представление, которое пройдет 22 декабря в Казанском Кремле, приглашен 201 нижнекамский ученик начальной школы — это дети участников специальной военной операции на Украине. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома Нижнекамского района по социальным вопросам Айзат Махмутов.

25 декабря в Казани, в ледовом дворце «Татнефть Арена», состоится традиционная Республиканская новогодняя елка. На мероприятие приглашены более 8 тыс. детей, которые успешно проявили себя в учебе, спортивных соревнованиях, творческой и общественной жизни. От Нижнекамска приглашено 230 детей, включая 90 детей военнослужащих.

Главным новогодним праздником города станет Елка главы Нижнекамского муниципального района, которая состоится в формате театрального интерактивного представления 26 декабря в 11.00 в Доме народного творчества. Ее участниками тоже станут дети военнослужащих.

В 14.00 часов состоится представление для ребят с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, тех, кто находится под опекой и попечительством, для одаренных детей, победителей олимпиад и лауреатов конкурсов.

На субботнем совещании Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать новогодние мероприятия для детей из семей мобилизованных на самом высоком уровне. «Мы пригласили на елку 22–24 декабря учащихся 1 — 4-х классов — на новогоднее представление на территории Казанского Кремля. А 25 декабря — учащиеся 5 — 11-х классов приглашены на республиканскую новогоднюю елку, которая пройдет в ледовом дворце „Татнефть Арена“ в Казани», — напомнил он.