Общество 26 августа 2025 12:48

На Кремлевской набережной в Казани установят арт-объект «Новая волна»

Арт-объект «Новая волна» установят на Кремлевской набережной в Казани. Об этом сообщил сегодня мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин во время презентации объекта на площадке музыкальной школы №1.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Арт-объект появится на набережной реки Казанки, в двух шагах от Кремля, на Кремлевской набережной», – сказал глава города.

По словам Метшина, арт-объект должен стать символом того, «чтобы новые звезды в Казани зажигались и в культуре, и в спорте». «Для нас это большая честь», – подчеркнул он.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

В Казани 12 августа прошла церемония лепки памятного барельефа конкурса «Новая волна 2025». В мероприятии приняли участие все финалисты конкурса этого года.

Эта акция – одна из традиций «Новой волны». Впервые она была проведена в 2010 году при участии международной организации «Чаша мира» в присутствии почетных гостей и послов стран-участниц.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

На создание элементов барельефа конкурсантов вдохновляла Зульфия Мухамедьянова – скульптор, член Союза художников России в Татарстане, педагог Казанского художественного училища имени Н. И. Фешина.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» впервые проходит в Казани. Он открылся 21 августа и завершится сегодня, 26 августа.

