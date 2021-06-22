На Кремлевской набережной в Казани откроется новый «Макдоналдс»

26 июня в 12:00 на Кремлевской набережной в Казани откроется новое предприятие «Макдоналдс». «Макдоналдс» на Кремлевской набережной станет флагманским предприятием компании в городе.

В настоящий момент в Казани работают 18 предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс». Первое из них было открыто 30 апреля 1999 года на ул. Баумана. Всего на сегодняшний день в Татарстане работает 27 предприятий «Макдоналдс».

Одним из главных приоритетов компании является создание и развитие локальной сети поставщиков пищевой, сельскохозяйственной и другой продукции, отвечающей мировым стандартам. На сегодняшний день 99% продукции Макдоналдс в России получает от более 160 отечественных поставщиков, флагманов агропромышленного комплекса РФ.

«"Макдоналдс" прочно интегрирован в экономику Татарстана. Объем инвестиций за 22 года в Республике составил около 3 млрд руб., а налоговых отчислений — 2,5 млрд руб. Мы сотрудничаем с локальными производителями — „Челны Бройлер“, „Белая дача Алабуга“, „Хухтамаки фудсервис Алабуга“ и контролируем всю цепочку поставок. В особой экономической зоне „Алабуга“ работает наш распределительный центр, обеспечивающий бесперебойную логистику», — говорит генеральный директор ООО «СПП» Александр Калинин.

Продукция «Макдоналдс» обладает высоким качеством за счет соблюдения требований российских и международных стандартов на всех этапах подготовки, начиная с выращивания и заканчивая готовым продуктом.

Все открытые и модернизированные предприятия отвечают стратегическим бизнес-приоритетам компании: создание комфортной атмосферы для родителей и детей, внедрение инновационных технологий — как на кухне, так и в дизайне интерьеров.

Для удобства гостей в новом предприятии на Кремлевской набережной будут доступны киоски самообслуживания, обслуживание за столами, сервисы доставки на дом, Кроме того, новый Макдоналдс стал частью обновленной концепции «МакКафе». Благодаря перезапуску линейки кофе напитки из «МакКафе» стали доступными на основном прилавке по более привлекательной цене. К 2025 году в основное меню всех ресторанов сети войдет кофе под брендом «МакКафе» и станет в среднем на 35% дешевле.