На Кремлевской набережной в День города казанцев ждут диджей-сет и мастер-классы

В День города 30 августа для жителей и гостей Казани подготовлена праздничная программа на Кремлевской набережной. Мероприятия стартуют в 11 часов утра.

Более 25 мастеров декоративно-прикладного искусства представят свои работы на ярмарке. С 11 часов утра будет работать аквагрим, также гости набережной смогут попробовать создать изделие из бисера и нарисовать картинку на шоппере.

В 12 часов цирковая студия «Амплуа» представит свое выступление и проведет мастер-классы, а в час дня казанцы смогут попробовать создать слаймы и опробовать технику мехенди.

За музыкальную составляющую будут отвечать ведущие диджеи города — Semyon Knyazev, Alex’S, Luciana, WWWY и др., сообщает пресс-служба Кремлевской набережной.

О том, какие еще мероприятия пройдут в этот праздничный день, читайте в материале «Татар-информа».