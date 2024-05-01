На Кремлевской набережной стартует фестиваль «Эхо Победы»

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

На Кремлевской набережной Казани сегодня откроется ежегодный фестиваль «Эхо Победы», который продлится до 9 мая. В эти дни будут проводиться концертные программы, конкурсы и акции, сообщает пресс-служба общественного пространства.

1 мая в 16 часов будет организована концертная программа «Песни Великой Победы», во время которой жители и гости города смогут услышать великие произведения в исполнении местных творческих коллективов. Завершится вечер исполнением песни «День Победы».

4 мая в это же время казанцев приглашают на литературный вечер «О героях былых времен», на котором прозвучат стихи и отрывки произведений о Великой Отечественной войне и Великой Победе.

7 мая в 15 часов пройдет концерт «Моя весна. Моя Победа» — для посетителей прозвучат песни военных лет и современные композиции о Родине, мире и дружбе, коллективы подарят танцевальные номера, военные сценки и стихотворения об этом важном дне.

8 мая в 17 часов впервые на Кремлевской набережной состоится зажжение свечей памяти «Мы помним», где каждый желающий сможет отдать дань памяти подвигу советских солдат. Также жителей и гостей столицы приглашают на праздничный концерт «День Победы — праздник всей семьи!».

9 мая в 16 часов организуют праздничный концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Номерами порадуют местные коллективы — школа вокала Айгуль Зариповой, танцевальные студии «Империал», «Давайте потанцуем», детская школа искусств № 4, вокальные студии Яны Силан и Юлии Дукс и др.