На Кремлевской набережной пройдет квест «Зарница и Орленок»

С 23 по 27 февраля в честь Дня защитника Отечества на Кремлевской набережной в Казани пройдет командная военно-патриотическая игра «Зарница и Орленок».

Организаторы отмечают, что квест призван приобщить всех, даже самых маленьких гостей, к военно-патриотическим основам, показав как летчики, танкисты, моряки и пограничники охраняют рубежи нашей страны.

Игра пройдет в два этапа. Сначала участникам расскажут о русской армии, особенностях военной техники, истории возникновения Дня защитников Отечества. Затем пройдет квест, состоящий из девяти станций, которые включают основы строевой подготовки, разборку и сборку автомата, полосу препятствий, стрельбу, знание топографических навыков, медпункт и пр.

Мероприятие проходит с 13 до 15 часов. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке.