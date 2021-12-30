В конце декабря на Кремлевской набережной появилась яркая фотозона от телеканала ТНТ. Здесь можно сделать яркое фото среди высоких ламп, а стоя возле них или сидя на лавочке – решать тебе.

Фотозона имеет интересное дизайнерское решение, яркий цвет и свет, TikTok – зону, высокие лампы, напоминающие лес и лавочку, на которой можно расположиться с друзьями или семьей для фотографии на память.

Ну а если ты хочешь не только запечатлеть момент, но и получить подарок, то выкладывай свои фотографии с фотозоны в сториз, отмечайте ТНТ-Казань (@tnt_kazan_official) и получай номерок. 10 января с помощью генератора случайных чисел сразу три счастливчика получат крутой мерч.