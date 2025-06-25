На Кремлевской набережной откроется информационный центр о выборах Раиса Татарстана

28 июня 2025 года на Кремлёвской набережной в Казани начнёт работу новое общественное пространство «Точка выбора» — летний информационный центр, посвящённый выборам Раиса Татарстана.

Проект станет местом открытого диалога с жителями республики и площадкой для неформального общения о будущих выборах. Здесь можно будет узнать всё о порядке участия в голосовании, получить консультации от специалистов избирательной системы, а также принять участие в мастер-классах, кинопоказах, подкастах и встречах с экспертами.

«Точка выбора» будет работать всё лето, становясь точкой притяжения для всех, кто интересуется развитием республики.

Торжественное открытие состоится 28 июня в 10:00 на Кремлевской набережной рядом с парком «Урам» за «Экостанцией». В программе — интерактивные активности, проект «Татарстан говорит» для записи мнений жителей, участие волонтёров и медийных гостей.

Среди ключевых спикеров на открытии:

— Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев;

— Министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков;

— Директор фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Зиннатуллина;

— Член Молодежного совета при ЦИК РТ, руководитель молодежного проекта при ЦИК РТ «Атмосфера» Светлана Ефремова.

Проект курируется Центральной избирательной комиссией РТ, реализуется при участии Министерства по делам молодежи РТ, молодежных организаций.