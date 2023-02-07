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Общество
7 февраля 2023  02:43

На Кремлевской набережной ко Дню святого Валентина подготовят интерактивную программу

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Жителей и гостей Казани приглашают на тематическое праздничное мероприятие, которое пройдет на Кремлевской набережной 14 февраля, в День святого Валентина.

В 6 вечера начнется интерактивно-развлекательная программа с ведущим. Гостей ожидают веселые конкурсы, танцы и песни. 

«Самым романтичным и активным парам будут вручены подарки от Кремлевской набережной», — рассказали организаторы.

С 6 и до 9 часов вечера на катке будет работать ЗАГС, где влюблённые могут узаконить свои отношения и сделать красивые фотографии. Также пройдет творческий мастер-класс в ресторане итальянской кухни La Famiglia.

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