На Кремлевской набережной Казани впервые пройдет большой фестиваль сладостей

13 и 14 августа на Кремлевской набережной в Казани состоится фестиваль сладостей. Как рассказали «Татар-информу» в Дирекции набережной, гастрономическое событие такого масштаба впервые пройдет в столице Татарстана.

«Праздник в оба дня пройдет с 11.00 до 23.00. Ожидается поток гостей как на фестивале мороженого, который проходил с 1 по 3 июля. Тогда в день набережную посещало 10–15 тысяч гостей и туристов. 13 и 14 августа ожидаем не меньшее количество посетителей», — поделился источник.

Для гостей и жителей столицы Татарстана приготовят привычные, так и весьма экстравагантные виды любимого десерта. Со вчерашнего дня началась заявочная кампания: к участию в фестивале также приглашаются все причастные к кондитерскому делу. Заявки можно отправлять на электронную почту: info@kremlinnab.ru

«Кулинары приготовят всевозможные виды десерта, в том числе карамель, мармелад, зефир, пирожные — всевозможные сладости, кроме мороженого и напитков», — пояснили в дирекции.

На фестивале запланированы выступления творческих и музыкальных коллективов Казани, кулинарные мастер-классы, анимация, игры и викторины для детей и многое другое.