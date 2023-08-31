На Краснолиманском направлении ВС РФ отразили атаку «Азова»*

Российские войска из подразделения «Центр» на Краснолиманском направлении отразили атаки штурмовиков ВСУ, включая нападение бригады «Азов»*, сообщает РИА Новости.

При помощи авиации и артилеристского огня удалось отразить атаки 21-й и 63-й механизированных бригад, вооруженных сил Украины, а также 12-й бригады специального назначения «Азов»*.

По данным агентства, противники потеряли свыше 60 бойцов. ВС РФ уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина и два пикапа. Также были сбиты два БПЛА «Лелека-100»

Также в процессе были вскрыты и подавлены порядка 30 артилеристских позиций ВСУ и ликвидирована гаубица «Мста-Б».

* Запрещенная в России террористическая организация.