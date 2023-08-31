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На Краснолиманском направлении ВС РФ отразили атаку «Азова»*
Российские войска из подразделения «Центр» на Краснолиманском направлении отразили атаки штурмовиков ВСУ, включая нападение бригады «Азов»*, сообщает РИА Новости.
При помощи авиации и артилеристского огня удалось отразить атаки 21-й и 63-й механизированных бригад, вооруженных сил Украины, а также 12-й бригады специального назначения «Азов»*.
По данным агентства, противники потеряли свыше 60 бойцов. ВС РФ уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина и два пикапа. Также были сбиты два БПЛА «Лелека-100»
Также в процессе были вскрыты и подавлены порядка 30 артилеристских позиций ВСУ и ликвидирована гаубица «Мста-Б».
* Запрещенная в России террористическая организация.
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