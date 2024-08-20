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Происшествия 20 августа 2024 15:25

На Краснококшайской улице в Казани прохожий пытался потушить пожар в торговом павильоне

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Сегодня в заброшенном торговом павильоне на Краснококшайской улице произошел пожар. Внутри здания загорелся мусор. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Во время пожара рядом оказался случайный прохожий. Он попытался потушить огонь. Разбивая окна торгового павильона, он получил травмы. Медики скорой помощи осмотрели мужчину.

На место оперативно прибыли огнеборцы, которым удалось справиться с возгоранием.

#пожар
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