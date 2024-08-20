Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Краснококшайской улице в Казани прохожий пытался потушить пожар в торговом павильоне
Сегодня в заброшенном торговом павильоне на Краснококшайской улице произошел пожар. Внутри здания загорелся мусор. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Во время пожара рядом оказался случайный прохожий. Он попытался потушить огонь. Разбивая окна торгового павильона, он получил травмы. Медики скорой помощи осмотрели мужчину.
На место оперативно прибыли огнеборцы, которым удалось справиться с возгоранием.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников