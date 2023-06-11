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Политика 11 июня 2023 21:16

На красно-лиманском направлении ВС России сорвали попытки атаки штурмовых групп ВСУ

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На красно-лиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями российской группировки войск «Центр» поражены две самоходки «Гвоздика», четыре автомобиля подвоза боеприпасов, гаубица Д-30 и две позиции 120-мм минометов противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В районах населенных пунктов Торское и Серебрянское лесничество ударами артиллерии и армейской авиации группировки войск сорваны попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады украинских войск», – сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

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#спецоперация
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