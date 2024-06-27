Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Космонавтов в Казани сбили парня на электросамокате
В Казани водитель Hyundai Solaris сбил на пешеходном переходе молодого человека 2006 года рождения. Парень передвигался на электросамокате. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
ДТП произошло накануне на улице Космонавтов. Пострадавшего пешехода доставили в больницу. Автоинспекторами проводится административное расследование.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников