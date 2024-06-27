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Происшествия 27 июня 2024 08:38

На Космонавтов в Казани сбили парня на электросамокате

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В Казани водитель Hyundai Solaris сбил на пешеходном переходе молодого человека 2006 года рождения. Парень передвигался на электросамокате. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

ДТП произошло накануне на улице Космонавтов. Пострадавшего пешехода доставили в больницу. Автоинспекторами проводится административное расследование.

#сбили пешехода
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