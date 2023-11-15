На коррупцию в медицине в РТ жалуются чаще из-за популярности этой сферы

Жалобы на коррупцию чаще всего встречаются в сфере медицины. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной вопросам реализации мер по противодействию коррупции в республиканских органах исполнительной власти, рассказал заместитель начальника Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов.

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«Нельзя сказать, что эта область наиболее коррумпирована, просто это та сфера, в которой мы и наши знакомые сталкиваются чаще всего. Иногда мы выезжаем в поликлиники и действительно находим нарушения. Иногда с людей берут плату за бесплатные услуги или фиксируют фиктивные посещения пациентов», — рассказал Гаязов.