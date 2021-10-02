На корпусе бывшей фабрики Щербакова в Казани зацементировали историческую памятную доску

В Казани на фасаде здания №40 по улице Нариманова замазали историческую памятную доску с надписью «1899». На это обратил внимание Telegram-канал «Архитектурасы».

«В Казани продолжается война с историей. Наглухо зацементирована памятная доска 1899 года на старинном корпусе бывшей фабрики Щербакова. Улица Нариманова, 40», — сообщил автор канала.

При этом причиной подобного действие, по данным Telegram-канала, могло стать желание собственника не привлекать излишнее внимание к объекту. «Говорят, что владельцу здания не нравилось внимание любителей казанской старины, он решил уничтожить доску. Слов нет!» — уточнил автор сообщения.

Фото: © Telegram-канал «Архитектурасы»

В Комитете РТ по охране объектов культурного наследия отреагировали на исходное сообщение и прокомментировали инцидент.

По словам представителя ведомства, здание на данный момент «объектом культурного наследия, включенным в реестр объектов культурного наследия <…>, выявленным объектом, объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия, а также ИЦГФО (исторически ценным градоформирующим объектом — прим. Т-и) не является».