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На Короленко в Казани авто влетело в витрину магазина, три человека пострадали
Сегодня в социальных сетях появилось видео, авторы которого утверждают, что в Казани автомобиль протаранил витрину обувного магазина.
Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, авария произошла на улице Короленко возле дома №38.
«Там въехала в магазин машина. В результате водителя и двух его пассажиров доставили в медицинское учреждение с травмами», – уточнили в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, как сообщают в соцсетях, водителю стало плохо за рулем и он потерял управление.
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