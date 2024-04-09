На Короленко в Казани авто влетело в витрину магазина, три человека пострадали

Сегодня в социальных сетях появилось видео, авторы которого утверждают, что в Казани автомобиль протаранил витрину обувного магазина.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, авария произошла на улице Короленко возле дома №38.

«Там въехала в магазин машина. В результате водителя и двух его пассажиров доставили в медицинское учреждение с травмами», – уточнили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, как сообщают в соцсетях, водителю стало плохо за рулем и он потерял управление.