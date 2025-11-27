Фото: пресс-служба «Атома»

На конвейере в Москве собрали первый электромобиль «Атом» серии PT (Plant Trial). Она предшествует запуску серийного производства, сообщил «Татар-информу» пресс-секретарь «Атома».

«Мы прошли самую тяжелую и важную веху любого автомобильного проекта – запущен конвейер, на нем собираются целевые "Атомы" с использованием всех серийных компонентов. Это означает, что после сборки тестовых партий последует долгожданный запуск серийных продаж», – приводит пресс-служба «Атома» слова гендиректора компании «КАМА» Игоря Поваразднюка.

Серия PT нужна для отработки всей цепочки производственного процесса в серийном режиме. На этом этапе также проверяются проектные показатели: время цикла, повторяемость и качество процессов. Машины PT-серии – это полноценные автомобили, созданные по тем же технологиям и стандартам, которые будут применяться в серийном производстве.

Официальная дата старта серийного производства будет объявлена представителями компании дополнительно.

Компания «КАМА» является разработчиком электромобиля «Атом». Центр компетенций и производственная площадка – в Москве, подразделения – в Набережных Челнах, Санкт-Петербурге, а также в Нанкине и Шанхае (Китай).