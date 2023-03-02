Контроль за строительством моста через Каму обойдется в 125 млн рублей

Проверка качества и контроль за строительством моста через Каму на первом этапе дороги в обход Набережных Челнов и Нижнекамска обойдутся в 125 млн рублей. Средства выделят из федерального бюджета, говорится в тендере, опубликованном на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчику предстоит проверять полноту и качество работ, контролировать сроки строительства и анализировать технологические карты объекта. По итогам проверок ежемесячно будет подготавливаться отчет.

Заказчиком проекта выступает Дирекция мониторинга дорожной деятельности федерального дорожного агентства, которая определит подрядчика 21 марта этого года.