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Контроль за строительством моста через Каму обойдется в 125 млн рублей
Проверка качества и контроль за строительством моста через Каму на первом этапе дороги в обход Набережных Челнов и Нижнекамска обойдутся в 125 млн рублей. Средства выделят из федерального бюджета, говорится в тендере, опубликованном на сайте госзакупок.
Согласно документации, подрядчику предстоит проверять полноту и качество работ, контролировать сроки строительства и анализировать технологические карты объекта. По итогам проверок ежемесячно будет подготавливаться отчет.
Заказчиком проекта выступает Дирекция мониторинга дорожной деятельности федерального дорожного агентства, которая определит подрядчика 21 марта этого года.
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