На консультационной площадке ФССП каждый мог проверить задолженность по налогам

В Казани прошла акция «Вам, любимые», приуроченная к 8 Марта.

Помимо поздравлений, на консультационной площадке УФССП по РТ каждый мог проверить наличие задолженностей по налогам. Как отметили в ведомстве, посетители активно пользовались возможностью узнать о своих долгах. Среди наиболее частых вопросов – способы погашения задолженностей, порядок исполнения судебных решений, условия снятия ограничений на выезд из РФ и другие. В свою очередь, приставы подробно разъясняли действующие законы, помогали сориентироваться на официальных порталах и давали индивидуальные рекомендации.

Посетительницам площадки в предпраздничный день уделялось особое внимание – для них старались создать атмосферу праздника, дарили цветы и говорили теплые слова.