На конкурсы в социальной сфере «Татнефть» направит почти 1,5 млрд рублей

Общий бюджет конкурсов в приоритетных направлениях социальной деятельности компании «Татнефть» составит 1,49 млрд рублей. Об этом на общественном совете по развитию юго-востока Татарстана рассказал директор благотворительного фонда «Татнефти» Ренат Мамин.

«Приоритетными направлениями социальной деятельности компании являются образование, здравоохранение, развитие территорий, культура», — уточнил спикер.

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По его словам, отбор заявок начнется в октябре 2021 года, а реализация проектов и их оценка пройдут в 2022 году. Одним из решающих критериев оценки заявок конкурсантов станет наличие софинансирования.