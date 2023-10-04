На конкурсе профильных смен в детских лагерях Татарстана представят свыше 140 программ

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Детские оздоровительные учреждения, учреждения допобразования, детские и молодежные общественные организации, а также ИП подали 143 заявки на смотр профильных программ отдыха. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Смотр проходит с 4 по 6 октября на базе молодежного центра «Волга» в Лаишевском районе РТ. Всего в заявочной кампании приняли участие 79 организаций с профильными программами по таким основным направлениям, как гражданско-патриотическое, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, интеллектуальное, языковое, творческое, IT-смены.

Заслушивать участников будет экспертная комиссия, в состав которой вошли члены возглавляемой вице-премьером РТ Лейлой Фазлеевой Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи, представители министерств и ведомств, курирующих организацию детского отдыха в РТ, психологи, практикующие педагоги.

«Для отбора профильных смен, которые получат государственное софинансирование, мы ежегодно проводим открытый конкурс, где каждая организация очно презентует цели, задачи смены, мероприятия, кадровый состав. Здесь важно всё — от компетенции вожатого до музыкального и визуального материала, который используется в детском лагер», — сказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Он отметил, что во всех детских оздоровительных лагерях введены дни единых действий, церемонии поднятия государственных флагов и исполнения гимнов РФ и РТ.