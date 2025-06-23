На конкурсе «От чистого сердца» появилась номинация для семейных предприятий

Новая номинация «Семейное предприятие» появилась в этом году на республиканском конкурсе социальных проектов «Чын йөрәктән – От чистого сердца», итоги которого подведут в Казани 26 июля в Торгово-промышленной палате РТ. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» Советник председателя ТПП РТ Елена Агзамова.

«ТПП РТ уже несколько лет работает над тем, чтобы семейные предприятия получили свое юридическое закрепление в законе. С 2018 года ТПП РФ работает над семейным законодательством. Сейчас в Татарстане мы выходим на то, чтобы произошло закрепление в нашем республиканском законодательстве понятий «семейное предприятие», «семейная компания», «семейный бизнес»», – отметила она.

Конкурс проводится в трех номинациях – среди социальных предпринимателей, НКО и семейных компаний. В этом году его участниками стали представители 38 предприятий. Победители получат сертификаты от партнеров, признание и поддержку в СМИ.