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Общество 14 ноября 2024 18:41

На конкурсе «Наше поколение» в Казани Россию представят участницы Движения Первых

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Участницы Движения Первых представят Россию на Международном телевизионном конкурсе «Наше поколение».

Как сообщает пресс-служба Движения Первых, финальная церемония Международного телевизионного конкурса детской авторской песни «Наше поколение 2024» состоится 16 ноября в Казани. Ее участниками станут финалисты из 15 стран мира в возрасте 9-16 лет.

Россию на финальной церемонии представят участницы Движения Первых – фолк-проект «Ежевика».

Победитель международного конкурса будет объявлен через голосование онлайн.

Время голосования: с 12:00 мск 15 ноября по 12:00 мск 16 ноября 2024 года.

Место голосования: официальный сайт конкурса.

видео: Движение Первых

#движение первых #Татарстан #конкурс #Казань
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