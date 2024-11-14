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На конкурсе «Наше поколение» в Казани Россию представят участницы Движения Первых
Участницы Движения Первых представят Россию на Международном телевизионном конкурсе «Наше поколение».
Как сообщает пресс-служба Движения Первых, финальная церемония Международного телевизионного конкурса детской авторской песни «Наше поколение 2024» состоится 16 ноября в Казани. Ее участниками станут финалисты из 15 стран мира в возрасте 9-16 лет.
Россию на финальной церемонии представят участницы Движения Первых – фолк-проект «Ежевика».
Победитель международного конкурса будет объявлен через голосование онлайн.
Время голосования: с 12:00 мск 15 ноября по 12:00 мск 16 ноября 2024 года.
Место голосования: официальный сайт конкурса.
видео: Движение Первых
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