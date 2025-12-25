На конкурсе «Эколидер-2025» наградили буинское отделение «Форпоста»

Вовлечение молодежи в природоохранные акции в Буинском районе Татарстана используют как способ профилактики правонарушений. Об инновационном подходе «Татар-информу» рассказала сегодня директор центра «Форпост» Буинского муниципального района Руниза Сабитова на церемонии награждения победителей конкурса «Эколидер-2025».

«Наша организация, основным видом деятельности которой является профилактика правонарушений, успешно интегрировала в свою работу экологическое направление», – сообщила она.

По словам Сабитовой, концепция «гибкой экологии» рассматривается как проводник к законопослушному поведению.

«Мы рассматриваем экологию как один из действенных способов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Например, обычный субботник – это не просто уборка территории. Это физическое воспитание, здоровый образ жизни и совместное времяпрепровождение, которое отвлекает подростков от улицы», – отметила директор центра.

На сегодняшний день движение «Форпост» в районе объединяет 629 участников в возрасте от 14 до 35 лет. Среди них школьники, студенты и работающая молодежь. Активисты занимаются посадкой деревьев, изготовлением скворечников, уборкой общественных территорий, а также ухаживают за могилами участников Великой Отечественной войны и бойцов СВО.

На конкурсе «Эколидер-2025» буинское отделение «Форпоста» заняло первое место среди общественных объединений. Награду победителю в КРК «Пирамида» вручил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.