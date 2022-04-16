На конкурсе чтецов в Нижнекамске Тукая прочли на башкирском, чувашском, английском языках

В Нижнекамске состоялся конкурс мастеров художественного слова «Яттан сөйлә Тукай шигырьләрен, шушы булыр иң зур бүләгең» / «Расскажи наизусть стихи Тукая, это будет самая большая награда». В юбийленом 2022 году творческое состязание прошло с рядом новшеств. Об этом «Татар-информу» рассказали в Центральной библиотеке им. Г. Тукая, где и происходило мероприятие.

Конкурс мастеров проводится ежегодно с 1992 года и приурочено ко дню рождения великого татарского поэта. В этом году первый этап конкурса прошел дистанционно 4 апреля. Жюри рассмотрели более 230 заявок. 13 апреля состоялся финал, и уже 26 апреля, в День поэзии, пройдет торжественное награждение победителей конкурса.

По-новому зазвучал и сам Тукай. Помимо стихотворений на русском и татарском языках, была введена номинация «Габдулла Тукай на языках мира». Среди заявок были участники, читающие произведения на башкирском, чувашском и английском языках.

«От имени Централизованной библиотечной системы Нижнекамска и себя лично выражаю благодарность всем участникам и подготовившим их руководителям, членам жюри, Управлению культуры исполкома Нижнекамского района, артистам, подготовившим замечательные выступления и сделавшим финал поистине ярким и праздничным, методическому отделу за организацию и проведение конкурса, информационно-библиографическому отделу за сбор информации. Желаю крепкого здоровья, успехов и процветания!» — обратилась ко всем причастным конкурса директор Централизованной библиотечной системы Нижнекамска Гульназ Арсланова.

Помимо конкура чтецов стихов Тукая, в рамках Года Разиля Валеева в Нижнекамске запущен конкурс по выразительному чтению вслух без подготовки «Мин татарча укыйм». Он проводится уже в третий раз.

Жюри оценивало конкурсантов по двум критериям — техника чтения и артистизм. «Приятно, что с каждым годом сильных участников становится больше — тем интереснее проходят прослушивания и подведение итогов», — отметила Гульназ Арсланова.

В общей сложности участники соревновались в трех раундах — прозе, поэзии, публицистике Разиля Валеева. Всего было 25 участников, в каждой номинации выбрали по три победителя в двух возрастных категориях.