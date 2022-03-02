На конкурс «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» принято более 300 заявок

На сцене Государственного Большого концертного зала имени С. Сайдашева состоится церемония награждения победителей республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». В 2022 году в конкурсе приняли участие жители 43 муниципальных районов и двух городов Татарстана — Казани и Набережных Челнов. Организаторы проекта приняли более 300 заявок на участие.

В рамках торжественного мероприятия станут известны имена героинь восьми номинаций: «Женщина-мать», «Женщина-лидер», «Женщина культура и духовность», «Моя судьба — моя профессия», «Женщина ученый», «Героиня третьего возраста», «Бизнес-леди» и «Женщина — пример года».

«Хочется показать всей республике, насколько она богата выдающимися и талантливыми женщинами, которые несомненно являются гордостью Татарстана. Все они находятся на передовой разных сфер жизни Татарстана, при этом сохраняя опыт и память сильного поколения женщин ушедшей эпохи», — заявила председатель конкурсной комиссии — председатель РОО «Женщины Татарстана», председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Она отметила, что хотя конкурс проводится вот уже более 20 лет и за это время было отмечено огромное количество незаурядных женщин, из года в год только прибавляются к их числу совершенно новые для широкой общественности имена. Именно поэтому членам жюри не удается выделить только одну героиню в каждой из номинаций — стало доброй традицией отмечать сразу нескольких женщин по одному направлению.

Наибольшее количество заявок было представлено в номинациях «Женщина культура и духовность», «Моя судьба — моя профессия» и «Женщина лидер». Также в этот день будут объявлены победители двух мужских номинаций — «Мужчина-лидер» и «Мужчина — благородное сердце».

Мероприятие состоится 5 марта.

Республиканский конкурс «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» проводится в Татарстане уже более 20 лет с целью выявления и поощрения женщин, добившихся значительных успехов в различных сферах деятельности, повышения их активности в жизни своего города, укрепления и возрождения семейных и духовно-нравственных ценностей.