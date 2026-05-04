На конкурс «Росмолодежь.Гранты» подали около 17 тыс. заявок

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров подвели итоги заявочной кампании первого сезона конкурса «Росмолодежь.Гранты» среди физических лиц, а также поздравили победителей среди некоммерческих организаций и вузов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Чернышенко отметил, что поддержка молодежи, помощь в самореализации и сопровождение проектов остаются ключевыми задачами национального проекта «Молодежь и дети», в рамках которого проходит грантовый конкурс. По его словам, участники могут получить до 1 млн рублей на реализацию творческих и патриотических инициатив, развитие технологий, популяризацию спорта и туризма, а также проекты международного сотрудничества.

Он уточнил, что на первый сезон поступило около 17 тысяч заявок от граждан России и Абхазии. Кроме того, гранты получают вузы и некоммерческие организации, которые вовлекают молодежь в добровольчество, наставничество, науку и студенческие сообщества.

По итогам конкурсов поддержку получат 43 НКО – на общую сумму 69 млн рублей. Еще 57 вузов получат гранты на создание двухлетних комплексных программ поддержки студенческих инициатив на сумму 878 млн рублей.

Среди вузов поддержаны проекты, направленные на создание молодежных пространств, развитие студенческих сообществ и наставничества, а также вовлечение студентов в научно-технологическую деятельность. Проекты НКО сосредоточены на развитии добровольчества, патриотическом воспитании и сохранении исторической памяти.

Победителей конкурса среди физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет по 18 номинациям объявят до 19 июня.

Гуров сообщил, что самой востребованной номинацией первого сезона стала «Создавай возможности», на которую поступило около 2,5 тысячи заявок. Он пояснил, что участники предлагали проекты, связанные с профориентацией и развитием профессиональных навыков, – от студенческих стажировок до социальных предпринимательских инициатив, поддержки студенческих отрядов и самозанятых.

Средний размер запрашиваемого гранта составил 488 756 рублей.

Наибольшую активность по числу заявок среди физических лиц показали Краснодарский край, Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Московская и Нижегородская области, а также Санкт-Петербург.

Списки победителей среди вузов и НКО опубликованы на сайте Росмолодежи.

Тем, кто не успел подать заявку в первом сезоне, предложили использовать подготовленные проекты в других конкурсах в течение года. В их числе – «Двигай сообщества» для студентов колледжей, конкурс микрогрантов с лимитом до 300 тысяч рублей, второй сезон «Росмолодежь.Гранты», а также более ста очных молодежных мероприятий по всей стране.