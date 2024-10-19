На конкурс «Новая татарская пьеса» поступило 62 работы

Начался второй этап конкурса «Новая татарская пьеса» — читка работ членами комиссии. Оригинальные драматические произведения на татарском языке принимались с апреля по октябрь 2024 года. Как сообщила «Татар-информу» оргсекретарь конкурса Гульнур Гиматова, в нынешнем году на конкурс поступило 62 пьесы.

В состав комиссии входят главный режиссер театра имени Галиасгара Камала Фарид Бикчантаев, руководитель «Татаркино» Миляуша Айтуганова, главный режиссер Татарского ТЮЗа имени Габдуллы Кариева Ринат Аюпов, доктор филологических наук Альфат Закирзянов, режиссеры Айдар Заббаров, Туфан Имамутдинов, Олег Кинзягулов, Рамиль Фазлыев, главный редактор газеты «Интертат» Рамис Латыпов, директор Альметьевского театра Фарида Исмагилова.

Оценивать новые татарские пьесы также будут дочь драматурга Туфана Миннуллина — журналистка Альфия Миннуллина-Юнусова, театроведы Айгуль Салихова (Габяши), Гульшат Фаттахова, Гульназ Хасанова, актер Ильдар Хайруллин. Замыкают список членов комиссии директор театра Камала Ильфир Якупов и ответственный секретарь конкурса Гульнур Гиматова.

Председатель комиссии конкурса «Новая татарская пьеса-2024» — Марат Ахметов, заместитель Председателя Государственного Совета РТ и председатель Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ.

Общий премиальный фонд конкурса составил 700 тыс. рублей, которые будут распределены среди победителей в шести номинациях: три призовых места, специальная премия Министерства культуры РТ, пьеса для детей и юношества и три поощрительные премии. Победители будут объявлены 22 декабря 2024 года.