На конкурс «Лучший госслужащий РТ» подано 74 заявления от 33 министерств и ведомств

На VIII Республиканский конкурс «Лучший государственный гражданский служащий Республики Татарстан» подано 74 заявления из 33 министерств и ведомств республики. Об этом сообщили в Департаменте государственной службы и кадров при Раисе РТ.

В департаменте напомнили, что конкурс проходит поэтапно. На внутреннем этапе, который проходит в министерствах и ведомствах, проводятся отборочные мероприятия, по итогам которых служащие выдвигаются для участия в республиканском конкурсе.

Далее идет первый этап. Участников оценивают на знание законодательства, уровень владения языками (русским, татарским и иностранным). Затем в ходе деловой игры оцениваются личностные компетенции и профессиональные качества служащих.

Прошедшие этот этап конкурсанты готовят проект, направленный на социально-экономическое развитие республики либо рационализаторские предложения, способные повысить эффективность деятельности ведомства, в котором они работают.

На втором этапе финалисты защищают свои проекты на заседании республиканской комиссии, которую возглавляет Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

Победителей конкурса награждают памятными денежными призами и дипломами. По традиции их лично вручает Раис Татарстана.

Конкурс проходит по шести номинациям, в каждой номинации две конкурсные группы («руководители» и «специалисты»).

Мероприятия первого этапа VIII Республиканского конкурса запланированы на 6–7 сентября, сообщили в Департаменте государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан.

Республиканский конкурс «Лучший государственный гражданский служащий Республики Татарстан» учрежден в 2014 году указом Президента РТ Рустама Минниханова. В нем принимают участие лучшие в своих госорганах сотрудники. В текущем году конкурс проводится в восьмой раз. С 2014 года в конкурсе приняли участие более 350 государственных служащих, из которых 82 признаны лучшими и награждены ценным призом.