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На конкурс «Лучший госслужащий РТ» подано 74 заявления от 33 министерств и ведомств
На VIII Республиканский конкурс «Лучший государственный гражданский служащий Республики Татарстан» подано 74 заявления из 33 министерств и ведомств республики. Об этом сообщили в Департаменте государственной службы и кадров при Раисе РТ.
В департаменте напомнили, что конкурс проходит поэтапно. На внутреннем этапе, который проходит в министерствах и ведомствах, проводятся отборочные мероприятия, по итогам которых служащие выдвигаются для участия в республиканском конкурсе.
Далее идет первый этап. Участников оценивают на знание законодательства, уровень владения языками (русским, татарским и иностранным). Затем в ходе деловой игры оцениваются личностные компетенции и профессиональные качества служащих.
Прошедшие этот этап конкурсанты готовят проект, направленный на социально-экономическое развитие республики либо рационализаторские предложения, способные повысить эффективность деятельности ведомства, в котором они работают.
На втором этапе финалисты защищают свои проекты на заседании республиканской комиссии, которую возглавляет Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.
Победителей конкурса награждают памятными денежными призами и дипломами. По традиции их лично вручает Раис Татарстана.
Конкурс проходит по шести номинациям, в каждой номинации две конкурсные группы («руководители» и «специалисты»).
Мероприятия первого этапа VIII Республиканского конкурса запланированы на 6–7 сентября, сообщили в Департаменте государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан.
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