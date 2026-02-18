На конкурс красоты стран БРИКС в Казань приедут красавицы из 17 стран

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 1 по 8 марта в столице Татарстана пройдет конкурс красоты MISS BRICS / MRS BRICS / LITTLE MISS BRICS 2026. На него приедут участницы из 17 стран. Об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«В Казани состоится первый международный конкурс Мисс, Миссис и Мини-мисс БРИКС. Это большой подарок Татарстану, России и всему миру. Они поделятся национальным кодом, историей, традициями, смогут на несколько дней погрузить нас в атмосферу красоты и созидания», – заявила она.

Татарстан уже не раз становился организатором больших международных событий, в том числе по линии БРИКС. У республики накоплен большой опыт в проведении подобных мероприятий, подчеркнула Фазлеева.

Среди стран, подтвердивших свое участие, – Бразилия, Индия, Китай, Индонезия, ЮАР, Малайзия, Нигерия, Боливия, ОАЭ и ряд других. Конкурсанток по всем трем направлениям ждут различные испытания. Их познакомят с культурой и традициями Татарстана, рассказала президент конкурса Динара Саляхова.

«Когда я победила в конкурсе „Мисс Россия“ полтора года назад, мне пришла идея создания конкурса красоты международного формата в нашей стране, где девушки будут бороться за титул главной красавицы, причем мы объединяем сразу три категории», – пояснила она.

Церемонии открытия и закрытия будут доступны для зрителей и пройдут в МВЦ «Казань Экспо».