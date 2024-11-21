На конкурс «Инженер года» в РТ подали на треть больше заявок, чем в прошлом году

На V республиканский конкурс «Инженер года» поступило 437 заявок, что на 30% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил первый замминистра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

Всего в конкурсе участвуют представители 68 организаций, в том числе восемь вузов.

«Хочу отметить повышенную активность организаций высшего образования. Особенно отличились два ведущих инженерных вуза – КНИТУ-КАИ (106 заявок), и КНИТУ (76 заявок). Среди предприятий выделил бы Сетевую компанию, Газпром трансгаз Казань, Татнефть, Казанский ДСК, КАМАЗ, Казанский вертолетный завод», – рассказал Родион Карпов.

Он также отметил, что из трех категорий, «Будущие инженеры», «Молодость, успех, перспектива» и «Опыт, достижение, компетентность», самой массовой по числу заявок оказалась молодежная категория – 186 заявок. В ней участвуют работающие инженеры и сотрудники вузов в возрасте до 35 лет.

Среди номинаций наиболее популярными стали «Сельскохозяйственная, пищевая, перерабатывающая промышленность», «Энергетика», «Машиностроение» и «Авиационная промышленность». Кроме того, значительно возросло количество заявок в номинациях «Строительство» и «Радиоэлектроника».

На заседании утвердили состав конкурсной комиссии из 44 человек под председательством гендиректора «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафината Яруллина. Им предстоит оценить работы и выбрать участников очного тура, который состоится 9-10 декабря в ГТРК «Корстон».