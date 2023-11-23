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На конкурс «Инженер года» в 2023 году заявилось на 21% больше участников
На IV республиканский конкурс «Инженер года» в этом году подали на 60 заявок, или на 21% больше, чем в 2022-м. Всего набралось 339 участников заочного тура, из которых в финал прошли 109 человек, сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли Родион Карпов.
«В этом году мы наблюдаем повышенный интерес к конкурсу. Получили заявки от 339 татарстанцев, представляющих 68 производственных компаний и организаций высшего образования. В итоге в финал вышли 109 человек», – отметил он Карпов.
Самыми популярными стали номинации «Машиностроение» и «Авиационная промышленность» на которые суммарно поступило 100 заявок: 53 – на машиностроение и 47 – на авиацию.
1 декабря в Казани конкурсантов ждет защита проектов, по итогам которой будут определены победители.
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