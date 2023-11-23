news_header_top_970_100
Руc Тат
Экономика 23 ноября 2023 20:42

На конкурс «Инженер года» в 2023 году заявилось на 21% больше участников

Скопировать ссылку
На конкурс «Инженер года» в 2023 году заявилось на 21% больше участников
Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

На IV республиканский конкурс «Инженер года» в этом году подали на 60 заявок, или на 21% больше, чем в 2022-м. Всего набралось 339 участников заочного тура, из которых в финал прошли 109 человек, сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли Родион Карпов.

«В этом году мы наблюдаем повышенный интерес к конкурсу. Получили заявки от 339 татарстанцев, представляющих 68 производственных компаний и организаций высшего образования. В итоге в финал вышли 109 человек», – отметил он Карпов.

Самыми популярными стали номинации «Машиностроение» и «Авиационная промышленность» на которые суммарно поступило 100 заявок: 53 – на машиностроение и 47 – на авиацию.

1 декабря в Казани конкурсантов ждет защита проектов, по итогам которой будут определены победители.

#минпромторг рт #инженер года #Татарстан
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100