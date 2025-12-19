На конкурс «ЭКОлидер» в этом году поступило 233 заявки

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

На Республиканский конкурс «ЭКОлидер», который проводится Министерством экологии и природных ресурсов РТ с 2004 года, в 2025-м поступило 233 заявки по 20 номинациям вместо 291 в 2024-м. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Больше всего заявок пришлось на конкурсные группы «Экологическое образование» и «Педагогический опыт и инициативы». Награждение победителей состоится 25 декабря в казанском культурно-развлекательном комплексе «Пирамида».

Конкурс нацелен на поощрение и стимулирование организаций и жителей Татарстана к охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Республиканский конкурс в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» стартовал 1 сентября. Он объединил предприятия, учебные заведения, общественные организации, неравнодушных к проблемам окружающей среды жителей Татарстана и журналистов.

Организации и индивидуальные предприниматели могли участвовать в таких номинациях, как охрана водных ресурсов, охрана атмосферного воздуха, эффективное обращение с отходами, лучший проект в сфере экологической безопасности.

Органы местного самоуправления отметят за достижения в области охраны окружающей среды на территории муниципальных образований РТ и в области охраны окружающей среды в сельских поселениях.

Три номинации связаны с экологическим образованием: в дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях и в организациях высшего и дополнительного образования.

Таким образом, эколидером можно стать за системную эколого-просветительскую работу в детском саду, школе и в организациях высшего образования и организациях дополнительного образования.

Две номинации разработаны специально для общественных объединений и обычных граждан.

Среди средств массовой информации определят лучший телесюжет, радиосюжет, материал электронных СМИ, публикацию в периодических печатных изданиях. Окажется награжден и лучший экоблогер. Победители получат дипломы и подарочные сертификаты, добавили в министерстве.