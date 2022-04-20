На конкурс для детей с инвалидностью «Я могу! Творчество без границ» поступило 300 заявок

Всероссийский конкурс талантов и творчества для детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья и педагогов, работающих с данной категории детей «Я могу! Творчество без границ» пройдет 29-30 апреля в Казанском государственном институте культуры. Об этом сообщила ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева на пресс-конференции в «Татар-информ».

«Цель конкурса – создание благоприятных условий для творческой самореализации детей, нуждающихся в особой заботе государства. Для нас, как для творческого вуза, необходимо привлечь талантливых детей. Конкурс пройдет по шести направлениям: изобразительное творчество, декоративно-прикладное, хореографическое и музыкальное творчество, театральное творчество и художественное чтение, инклюзивная педагогика», - сказала она.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 апреля. К настоящему времени поступило около 300 заявок от 700 участников разных регионов и городов страны. Торжественное открытие Всероссийского конкурса талантов и творчества для детей с инвалидностью «Я могу! Творчество без границ» запланировано на 29 апреля.

Ранее Ахмадиева объяснила, что конкурс поможет раскрыть таланты ребят с ОВЗ. Она рассказала о концепции формирования культурной компетенции личности, которая включает семь ступеней непрерывного образования в сфере культуры.