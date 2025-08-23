Среди тем конкурса «Дети рисуют страну» может появиться тема ИИ

Конкурс «Дети рисуют страну» может пополниться популярной темой искусственного интеллекта. Об этом рассказал «Татар-информу» член регионального политсовета «Единой России», заместитель директора и начальник службы информационного вещания ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв.

Одна из тем конкурса традиционно связана с годом, объявленном в России. В частности, в разные годы участникам предлагалось создавать работы на темы педагога-наставника и родного языка. Постоянной является тема «Безопасные дороги».

«Сейчас это актуальная тема, и молодежь тоже должна уже понимать, что это такое, как этим пользоваться. Изначально ее предложил внести Рифкат Нургалиевич Минниханов, это очень полезное решение, на самом деле» – детализировал Второв возможное появление темы нейросетей.

При этом он выразил уверенность, что такие рисунки будут иметь разный спектр деталей и вариантов.

«Мы бы хотели видеть как рисунки, созданные при помощи ИИ, так и обычные рисунки, созданные детьми. Тема искусственного интеллекта очень широкая. Вполне возможно, что какой-то юный художник на своем рисунке сам своими кистями изобразит, что такое искусственный интеллект и как он работает», – подчеркнул собеседник агентства.

XIX республиканский конкурс «Дети рисуют страну» проходил с 17 марта по 9 июня 2025 года. Каждый год конкурс проводится при поддержке Минобрнауки РТ, Управление ГАИ МВД по РТ, ГБУ «Безопасность дорожного движения», регионального отделения партии «Единая Россия» и ГТРК «Татарстан».