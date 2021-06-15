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Ру Тат
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15 июня 2021  11:42
Марат Ишкильдин

На конкурс благоустройства правого берега Казанки прислали заявки участники из 44 стран

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На конкурс по благоустройству территории правого берега реки Казанки прислали заявки участники из 44 стран мира. Об этом на совещании в мэрии столицы Татарстана рассказала главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

Открытый международный конкурс на лучшую концепцию развития территории на правом берегу реки Казанки стартовал 14 апреля этого года. Регистрация заявок на конкурс завершилась 1 июня. 

«Всего к участию было принято 188 заявок из 44 стран, от Австрии до Японии. Двадцать пять заявок пришло из Западной Европы, шесть участников из Нью-Йорка и столько же — из стран Латинской Америки. Две из Канады и 16 из Индии, 11 из Китая», — сказала Тухватуллина.

Из России пришло в общей сложности 85 заявок. Их подали архитекторы из 27 городов, в том числе из Казани. 

«Это широкое представительство архитектурных сил, поэтому мы ждем от конкурса разнообразных проектов высокого уровня», — отметила докладчик. 

До 24 июня участники будут представлять свои проекты жюри конкурса. 

Участники представляют свои проекты развития территории площадью 8,9 гектара, которая ограничена улицей Сибгата Хакима, гостиничным комплексом «Ривьера», акваторией Казанки и будущем парком, проектируемым французским архитектором Мишелем Пена. 

Общий размер призового фонда конкурса составляет 8 млн 100 тыс. рублей.

#Благоустройство города #Казанка
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