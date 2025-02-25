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Культура 25 февраля 2025 21:10

На конкурс афиш в рамках «Театрального Приволжья» подано 124 заявки от Татарстана

На конкурс афиш в рамках «Театрального Приволжья» подано 124 заявки от Татарстана
Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

В регионах Приволжского федерального округа подошла к концу заявочная кампания конкурса афиш и плакатов VI сезона Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». В оргкомитет поступило в общей сложности 124 заявки от жителей городов и муниципальных районов, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Свои работы представили как дети (возраст от 6 до 17 лет), так и представители молодежи (возраст с 18 до 30 лет). Участникам конкурса предлагалось ознакомиться со всеми финалистами «Театрального Приволжья» и проиллюстрировать понравившуюся постановку.

В финал фестиваля вышли 28 спектаклей – по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов ПФО.

Татарстан на фестивале будут представлять спектакль «Квадратура круга» студенческого театра «ЭОС» (созданного в Российском государственном университете правосудия) в номинации «Молодежные театральные коллективы и студии» и постановка «Деревенский пес Акбай» («Авыл эте Акбай») Детской татарской театральной студии «Апуш» в номинации «Детские театральные коллективы и студии».

Фестиваль «Театральное Поволжье» является самым масштабным театральным проектом округа. В прошлом, юбилейном сезоне он собрал более 20 тыс. участников и 200 тыс. зрителей. За пять лет охват инициативы вырос в три раза. Мероприятие проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Имена лауреатов фестиваля и конкурса будут объявлены 27 марта, во Всемирный день театра, в Ижевске в ходе онлайн-трансляции с подключением всех регионов Приволжского федерального округа.

Проведение фестиваля соответствует целям и задачам федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», подчеркивают его организаторы.

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#театральное приволжье #ПФО
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