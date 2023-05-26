На конференции в «Сколково» представили 15 стартапов из Татарстана

На международной конференции Startup Village в «Сколково» представили 15 стартапов из Татарстана. Среди них – мобильное приложение, которое позволяет инвестировать в акции по нормам ислама, маркетплейс для компаний, заинтересованных в финансовых продуктах и инструментах и многие другие. На реализацию самых успешных из них направят по 15 млн рублей.

В рамках конференции прошел финал программы акселерации для технологических стартапов Евразийского центра инноваций и Инвестиционно-венчурного фонда РТ. Всего в этом году поступило 317 заявок, из которых отобрали 15 стартапов ранних стадий. Все они направлены на решения в сферах искусственного интеллекта, IoT, медицинских, образовательных, финансовых технологий и других областях.

В финальном отборе определят самые успешные проекты, каждый из которых получит инвестиции до 15 млн рублей, сообщает пресс-служба инвестиционно-венчурного фонда РТ.

Разработчики представили интересные проекты, среди которых , к примеру, программный комплекс для снижения рисков ошибок монтажа в судостроении GLAZAR MARINE. Он позволяет с помощью технологии дополненной реальности позволяет совместить виртуальную 3D-BIM модель судна и снизить риски при монтаже.

Еще один проект – SAHIH INVEST – это мобильное приложение, которое позволяет инвестировать в акции по нормам ислама, подробнее о приложениях можно прочитать на сайте ИВФ.

«За время акселерации многие стартапы доработали бизнес-модель, стратегию развития, пересобрали команду, – отметил Адель Гилазиев, заместитель директора НКО «ИВФ РТ». – Мы видим их рост и уверены, что все участники смогут использовать полученные знания и навыки для увеличения продаж и привлечения инвестиций в следующих раундах».

В конференции Startup Village в этом году участвуют более 120 представителей зарубежных организаций. В «Сколково» приехали ученые, эксперты, представители власти и предприниматели из 32 стран. Среди них — Аргентина, Бахрейн, Бразилия Индия, Иран, Китай, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд, Филиппины и ЮАР.