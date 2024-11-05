На конференции «Технологии добра» выступят более 50 спикеров

Фото: пресс-служба ПАО «Совкомбанк»

29 ноября Совкомбанк и Фонд «Сколково» (Sk Финтех Хаб) организуют конференцию «Технологии добра», посвященную вопросам цифровизации НКО. Эксперты расскажут, зачем НКО нужны IT-решения, как найти ресурсы на их внедрение и какие инструменты доступны уже сейчас. Конференция пройдет в Москве, в Технопарке «Сколково», и онлайн.

Более чем 50 спикеров из сферы НКО и бизнеса поделятся своим опытом и рекомендациями в нескольких форматах:

Пленарная дискуссия, на которой эксперты представят свое видение будущего технологического сотрудничества бизнеса и НКО.

Звездная дискуссия: здесь «звездные» амбассадоры и друзья НКО расскажут о том, как известность помогает совершать добрые дела и как сотрудничать с медийными лицами.

Мастер-классы от партнеров проекта «Технологии добра», где НКО могут на практике познакомиться с IT-инструментами.

Интерактивные сессии, в которых аудитория может принять участие в формате диалога со спикерами в специальном чате.

Донор-ток, на котором грантодающие организации, корпорации, фонды и эксперты по фандрайзингу расскажут «секреты» поиска и привлечения ресурсов для цифровизации НКО.

Иммерсивный театр — интерактивный экспертный разбор проблем цифровой трансформации НКО и поиск решений.

Нетворкинг, который поможет участникам познакомиться друг с другом онлайн и офлайн и продолжить общение после конференции.

В течение всей конференции будет доступна Вселенная Технологий добра, объединяющая в себе мастер-классы от партнеров, которые в режиме реального времени познакомят с возможностями своих сервисов и решат IT-задачу участника конференции, паблик-ток с партнерами проекта, консультации по сервисам «Технологий добра» на стенде, практические сессии онлайн и офлайн с IT-экспертами.

До начала конференции пройдет несколько сайд-ивентов на актуальные темы по цифровизации НКО в партнерстве с Благосферой, АСИ и экспертами из сферы НКО и IT.

Участие в конференции бесплатное, регистрация обязательна. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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