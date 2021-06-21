На конференцию исторических городов в Казань приедут спикеры из Европы и Азии

С 24 по 26 июня в Казани состоится Всемирная конференция исторических городов. В качестве спикеров на мероприятие приедут специалисты из Азии и Европы. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме города рассказала вице-мэр Казани Евгения Лодвигова.

«С докладами на конференции выступят 37 спикеров из Японии, Франции, Турции, Китая, Польши, Румынии, Ирана и Боснии и Герцеговины. Регистрацию на мероприятие прошло уже более 300 участников, из них 100 иногородних», — сказала Лодвигова.

Темой конференции станет историко-культурное наследие как основа национальной, культурной и местной идентичности. Мероприятие пройдет в гибридном формате и соберет на одной площадке руководителей и специалистов в области сохранения родного языка, этнической гармонии, народных традиций, памятников архитектуры и др.

Впервые на открытии планируют исполнить гимн конференции на русском, татарском и английском языках, который написан казанскими авторами специально для мероприятия.

Напомним, что Казань выиграла право на проведение конференции еще в 2018 году. Тогда она опередила города Ирана, Австралии, Тайваня и Китая. В прошлом году из-за пандемии мероприятие перенесли.

Организаторами конференции выступает мэрия Казани совместно с Лигой исторических городов. В состав лиги на сегодня входит 125 городов из 65 стран мира, руководит организацией мэр Киото Дайсаку Кадокава.