На конец февраля в Татарстане построено 18% жилья от годового плана

К данному моменту в Татарстане построено 485 тыс. кв. метров жилья от плана, что составляет почти 18% от плана на текущий 2022 год. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Провел совещание, организованное в формате видеоконференции с участием всех муниципалитетов, Президент Татарстана Рустам Минниханов. Принял в нем участие и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Строители по-прежнему работают на опережение – к текущей дате показатели составляют 108% к уровню прошлого года. <…> Наибольшее выполнение плана фиксируется по соципотечному строительству — к текущей дате он выполнен почти на 47%, сдано 70 тыс. кв. метров», — отметил докладчик.

При этом более половины от общего объема введенного в эксплуатацию жилья приходится на индивидуальные дома. Сданы 2260 домов из 12 454, или 18,1% от плана.

Коммерческие компании построили и ввели в эксплуатацию 28 многоквартирных домов общей площадью 110 тыс. кв. метров. Таким образом, план в этой части выполнен на 12%.

Всего по программе жилищного строительства на 2022 год в Татарстане предполагается возвести 2 млн 755 тыс. кв. метров.