На концерте Зайнаб Фархетдиновой в Москве представят семь новых неожиданных дуэтов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Первого декабря в Москве на сцене Государственного Кремлевского дворца пройдет большой юбилейный концерт народной артистки Татарстана Зайнаб Фархетдиновой. Во время выступления в столице певица представит семь новых дуэтов. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

Режиссер концертной программы Ленара Батталова раскрыла некоторые секреты предстоящего мероприятия. «Режиссерами московского концерта станем я и Резеда Графская. Выступление будет состоять из двух частей. В первой половине зрители увидят и услышат творчество самой Зайнаб Фархетдиновой, ее легендарные песни. Во второй половине их ожидают неожиданные дуэты — семь песен, которые прозвучат впервые», — отметила она.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Автор сценария и ведущая юбилейного концерта Гульназ Сафарова назвала артистов, с которыми споёт Зайнаб ханум.

«Мы должны показать Зайнаб Фархетдинову и ее творчество на должном — высоком уровне. Что касается сценария, я постаралась рассказать больше о всеми любимой певице, открыть новые факты. Вместе с ней на сцене мы увидим Марата Яруллина, Марата Галимова, Ильсию Бадретдинову, Элвина Грея (Радика Юльякшина — прим. Т-и), Расима Низамова, Филюса Кагирова и Ильнара Миранова. Только живой звук», — заметила Гульназ.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Зайнаб Фархетдинова пообещала постараться в будущем представить эти дуэты и казанским зрителям.

«Красивое исполнение должно стать достоянием народа, все дуэты звучат гармонично. Этот концерт мы хотим представить как некий итог творческой деятельности. Наверное, в будущем уже не будет таких масштабных гастролей. Прошли концерты в Уфе, Казани, Челнах. Работала с новой инструментальной группой. Захотелось представить свои песни в новом звучании с живыми инструментами, в этом мне помогла джаз-группа JIVE. Первая половина концерта пройдет вместе с музыкантами этой группы», — поделилась певица.

Директор музыкального коллектива JIVE Валерий Коротков рассказал, как музыкантам работается с артисткой.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мы с Зайнаб ханум дружим. Это помогает и в творчестве. Такого рода концерт можно было организовать и в формате шоу, уделив основное внимание визуальной части, но он будто бы возвращает нас к традициям Ильгама Шакирова, Альфии Авзаловой. Они выступали со своими группами. Концерты в Уфе и Казани прошли успешно. Мы показываем, что умеем делать интересную, актуальную, современную музыку. Московский зритель услышит национальные мелодии в современной аранжировке», — пообещал он.

В одном из дуэтов Зайнаб ханум будет петь с заслуженным артистом Татарстана, композитором Маратом Галимовым. Они исполнят композицию «Ничек сезнең хәлләрегез». «На концерте Зайнаб апы прозвучат три мои песни. А в репертуаре певицы насчитывается около 10–15 песен моего сочинения», — отметил Галимов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Автор материала — Гелюза Ибрагимова.