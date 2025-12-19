На концерте в Лениногорске в поддержку бойцов СВО собрали 105 тыс. рублей

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

В Лениногорске прошел благотворительный концерт «От сердца к сердцу», организованный Лениногорской территориальной организацией Общероссийского профсоюза образования. Все вырученные средства – 105 тысяч рублей – направлены на помощь бойцам специальной военной операции.

Как подчеркнула председатель территориальной организации профсоюза Марина Сосункевич, собранные на концерте деньги пойдут на приобретение ткани для плетения маскировочных сетей.

«На вырученные от благотворительного концерта средства руководитель группы волонтеров „С любовью и молитвами“ Эльмира Уламасова приобретет ткань для плетения маскировочных сетей. Если хоть один солдат в зоне специальной военной операции будет спасен благодаря камуфляжному полотну, значит наш благотворительный концерт проведен не зря», – отметила она.

Учителя, руководители образовательных учреждений и ветераны педагогического труда – активные участники волонтерской команды «С любовью и молитвами». С первых дней специальной военной операции они плетут маскировочные сети, собирают и отправляют гуманитарную помощь. Поддержать волонтеров профсоюз работников образования решил, организовав благотворительный концерт. Дворец культуры предоставил зал и сцену для проведения мероприятия.

Во главе волонтерской команды стоит Эльмира Уламасова. С начала СВО ее коллектив изготавливает маскировочные сети и помогает фронту гуманитарной поддержкой. Среди гостей концерта – активисты добровольческой группы, для которых эта работа стала частью жизни.

Со сцены Эльмира Уламасова выразила искреннюю благодарность Марине Сосункевич за финансовую поддержку, а также всем, кто продолжает помогать фронту.

«Огромное спасибо всем людям, которые помогают фронту, которые с нами до конца, до Победы. Филиалы волонтерской группы открылись в Ивановской и 13-й школах. К сбору гуманитарного груза присоединились детские сады, продолжают помогать клиенты и сотрудники магазина „Светофор“. Спасибо всем, кто изо дня в день плетет сети, шьет, вяжет, делает подушки, чаи и отправляет гуманитарные грузы», – сказала она.

Для некоторых участников хора работников образования благотворительный концерт стал не просто творческим выступлением, а данью памяти погибшим на СВО. Участница хора Гульнара Сафарова призналась, что во время подготовки к концерту не могла сдержать слез: ее родственники, выполняя гражданский долг, героически погибли.

«Вечная память тем, кто погиб, и, конечно, мы ждем тех, кто сейчас выполняет свой долг. Пусть бойцы знают, что здесь, в тылу, мы помним о каждом солдате, мы мысленно с ними», – сказала она.

Коллектив профсоюза работников образования провел подобный благотворительный концерт впервые. Все билеты на мероприятие были полностью выкуплены. По словам Марины Сосункевич, патриотические инициативы будут продолжены.

«В следующем году благотворительные концерты обязательно продолжатся. 2026 год в Татарстане объявлен Годом воинской и трудовой доблести. Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем ежегодном послании подчеркнул необходимость единения фронта и тыла», – отметила председатель профсоюза.

Завершающим аккордом вечера стало торжественное вручение собранных средств руководителю волонтерской команды «С любовью и молитвами» Эльмире Уламасовой. Всего на помощь бойцам СВО было собрано 105 тысяч рублей.

Начальник управления образования Вагиз Санатуллин вручил профсоюзу работников образования Благодарственное письмо. Со сцены прозвучали песни «Главное на свете – это наши дети», «Учительский вальс», «Ваши глаза», «Майский вальс». Ансамбль «Россиянка» исполнил песню «Ты Россиюшка моя», Мансур Хасанов подарил зрителям авторскую песню, Язгуль Шакирзянова спела «В жизни тысяч дорог». Марина Сосункевич прочитала стихотворение собственного сочинения «Эликсир добра». Память погибших в зоне специальной военной операции земляков почтили минутой молчания.

Благотворительный концерт стал еще одним подтверждением того, что в тылу помнят о бойцах, поддерживают их делом и словом и верят в Победу.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

